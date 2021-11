Stop ai treni per Centrale da martedì al 3 dicembre. Si fermeranno tutti a Lambrate

Una doccia fredda. Anche se i pendolari bergamaschi avrebbero parole anche più adatte allo scopo, ma sono probabilmente irriferibili. «Così, de botto, senza senso (citazione da Zerocalcare - ndr), Trenord diffonde un comunicato che annuncia lavori sul nodo di Milano (pertinenti quindi a Rfi) e che impone uno stop del collegamento tra Bergamo e Milano Centrale tra il 9 novembre e il 3 dicembre» commentano (furibondi) sulla pagina Facebook di «Quelli del treno».

Lavori di manutenzione programmata vengono definiti dalla società che gestisce i treni in Lombardia. In sostanza, da martedì prossimo e per tutto il mese, i treni da Bergamo termineranno la loro corsa a Lambrate. Tutti. Anzi, uno no: il regionale 2206 «soppresso e sostituito da un nuovo treno in partenza da Bergamo alle 7,35 fino a Porta Garibaldi con arrivo previsto alle 8,46. Invariate le restanti fermate e gli orari». Quindi anche quella di Lambrate.