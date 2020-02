Strade, Paladina-Sedrina Ecco il conto: 421 milioni

M a se la realizzerà Anas se ne potrebbero risparmiare 75 di Iva. Tracciato di 6,3 km per il 75% in galleria, ma pesa di più il tratto in trincea.

La notizia cattiva: il terzo tratto della Tangenziale sud da Paladina a Botta di Sedrina (non più Villa d’Almè) costerà 421 milioni e rotti, iva compresa. Quella buona: «Se la farà l’Anas (che erediterà buona parte della viabilità provinciale - ndr), l’Iva è, come dire, per memoria» spiegano Riccardo Formichi e Giuseppe Viganò della ProIter, società che ha curato la progettazione definitiva (e pure la preliminare). Considerando che pesa per quasi 75 milioni, sarebbe sempre meglio che niente.