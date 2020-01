Sub morto nel lago a Parzanica Il figlio: «Ti vogliamo bene papà»

«Sono senza parole, mi perdoni, in questo momento non so cosa dire». È distrutta dal dolore Rita Gullo, la moglie di Massimiliano Ruggeri, 49 anni, il sub di Treviolo morto domenica a Parzanica durante un’immersione a Portirone con due amici. Lunedì 6 gennaio è rimasta a casa con il figlio Filippo, 12 anni, circondata dall’affetto degli amici e dei tanti soci della «Mediterraneo Divers» di Dalmine dove entrambi avevano preso i brevetti da sub. «Ti vogliamo bene papà, scriva questo» sono le parole che Filippo ha voluto affidare al nostro giornale.