Sub travolto dalla corrente nel fiume Oglio, aggrappato per un’ora a un pilone: salvo

È rimasto aggrappato per quasi un’ora ad un pilone di una diga sul fiume Oglio e poi è stato salvato dai pompieri. L’incredibile storia, che fortunatamente ha avuto il migliore dei lieti fini, giunge da Cividate al Piano, dove un sub 51enne è stato ripescato sano e salvo dopo un’immersione che si stava rivelando drammatica. L’episodio ha avuto luogo a partire dalle 14,45 circa, quando il cividatese, classe 1969, si è recato nella zona del Santuario Campi Veri, un edificio religioso tra i più noti della zona, che si staglia sulla riva del fiume Oglio. Considerata un’oasi di tranquillità, la zona è caratterizzata da una pista ciclopedonale e soprattutto da uno sbarramento sul corso d’acqua, che dall’altra sponda fa partire un canale irriguo che poi va a bagnare le campagne della Bassa Bresciana. Il sommozzatore, ben equipaggiato e con l’apposita tuta da sub, si è immerso nelle acque che qui sono silenti e sembrano docili, ma mentre attraversava il fiume fino alla sponda bresciana qualcosa è andato storto.