«Sulla Montelungo pronti a ripartire subito con slancio». L’Università: la deadline nel 2024

Sembra ferma ma non lo è. Il rettore Remo Morzenti Pellegrini sull’ex caserma Montelungo - o meglio sulla Montelungo-Colleoni, perché il piano è raddoppiato - insiste sul dietro le quinte.

«Il cantiere appare fermo, in questi mesi c’è stato un lavoro importantissimo di “back office” tra Università, Comune e Cassa depositi e prestiti. Relazioni, interlocuzioni, approfondimenti. Siamo pronti a ripartire con slancio anche con la “parte visibile” dei lavori . La Montelungo-Colleoni rimette in asse il baricentro da via Statuto a Città Alta». L’attesa riguarda il parere di congruità dell’Agenzia del Demanio sul nuovo progetto che ha stravolto i piani iniziali, ma che ha già incassato il parere favorevole di tutti i soggetti coinvolti (anche Regione e Sovrintendenza), risolvendo due problemi: l’aumento dei costi e i ritrovamenti archeologici.

«La procedura è complessa, perché l’operazione è complessa – sottolinea il rettore –: comprende l’acquisto, la ristrutturazione, la demolizione e la costruzione ex novo». Una volta incassato il parere favorevole del Demanio (un passaggio obbligato quando un’amministrazione pubblica acquista un immobile), «partirà il cronoprogramma, con la gara per progetto e lavori». La deadline è fissata al 2024.