Supera i suoi «lockdown» con la grafica e il volontariato, due palestre di relazioni

«L’arte - scrive Keith Haring - dovrebbe essere qualcosa che libera l’anima, stimola l’immaginazione e incoraggia le persone ad andare avanti». Le linee decise e i colori brillanti delle opere di questo artista sono un’ispirazione per Pietro, 19 anni, di Bergamo, giovane con sindrome di Asperger, studente dell’Istituto Caniana, che ha trovato nel disegno e nella grafica la strada per esprimere e valorizzare i suoi talenti, fino a metterli a servizio dell’associazione San Paolo in Bianco e del progetto BergamoAiuta promosso dal Comune per affiancare i cittadini nell’emergenza coronavirus. Anche questo è un modo per mettere da parte stereotipi ed etichette, un impegno che si manifesta non solo in occasioni pubbliche di sensibilizzazione come la Giornata della consapevolezza dell’autismo, in programma per il 2 aprile, ma nell’impegno quotidiano fatto di relazioni, incontri, amicizie, conquiste personali, proprio come quelle di Pietro.