Superati i numeri della seconda ondata «La curva crescerà fino al 19 marzo»

Sono 467. In questo numero è riassunta tutta la criticità del momento: tanti sono stati i nuovi contagi venerdì 12 marzo in Bergamasca, e un incremento giornaliero così marcato non si osservava da quasi un anno.

I picchi della seconda ondata, come i 451 nuovi casi del 13 novembre o i 407 dell’11 novembre, sono dunque stati scavalcati; per trovare numeri più pesanti tocca tornare alla prima ondata, ma con una doverosa specificazione: un anno fa, le cifre ufficiali erano di gran lunga sottostimate; quelle di oggi, viceversa, sono molto più prossime alla reale portata dei contagi. Ma se si resta ancorati ai bollettini di Regione Lombardia e Protezione civile, il dato di ieri rappresenta allora il settimo giorno più pesante in oltre 12 mesi di emergenza: peggio si osservò solo in cinque giornate del marzo 2020 (il picco il 21 marzo scorso, +715) e in una di maggio.