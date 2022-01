Superbonus, limite alla cessione del credito. Ance: «Confonde e blocca i cantieri»

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge Sostegni Ter e l’imminente adozione del decreto ministeriale che andrà a rivedere i prezzi massimi stanno disponendo l’ennesima modifica normativa alla misura del Superbonus, sottoposta a continui cambiamenti, spesso retroattivi.

«Pur condividendo pienamente la necessità di contrastare le frodi, non è però accettabile che ogni mese ci sia una variazione – sostiene Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo - l’ultima versione, in tema di cessione del credito, non farà altro che generare confusione e fermare i cantieri. Sta diventando impossibile portare avanti progetti e lavori agevolati dal Superbonus a causa di questa discontinuità normativa che mette in discussione la prassi ormai consolidata e crea totale incertezza sul futuro».