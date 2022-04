Tagliuno, l’oratorio a nuovo è segno tangibile di fede - Foto/Video

Tanti benefattori si sono avvicendati per consentire l’ottima riuscita di un’opera che ieri, in occasione dell’apertura ufficiale, ha entusiasmato centinaia di persone, tra famiglie e giovanissimi in festa. Ad essere rinnovato è stato di fatto tutto l’oratorio, compresi i campi da basket e da pallavolo, il manto erboso per il calcio, il bar e numerosi altri locali. Lo stabile in cui era ospitato il vecchio bocciodromo è stato inoltre riqualificato attraverso la creazione di un grande salone polifunzionale.