Tampone positivo per lo 0,21% dei docenti Test a Bergamo: si attende la proroga

Finora sono stati effettuati 3.263 sierologici: il 10,85% è venuto in contatto col virus. Soltanto in 7 risultano ancora contagiati dal Covid.

Solo sette dei 3.263 tra insegnanti e altro personale scolastico (compreso quello degli asili nido) che si sono finora sottoposti al sierologico nella Bergamasca risultano attualmente contagiati dal Covid. Una percentuale confortante: lo 0,21%, addirittura inferiore al già risicato dato regionale che s’attesta intorno allo 0,30%.

I 3.263 pungidito processati sino a oggi dalle tre Asst bergamasche e dai 60 medici di base che hanno aderito alla campagna di screening coordinata dall’Ats, rappresentano poco più della metà delle 6.235 prenotazioni giunte ad agosto da docenti e non docenti della nostra provincia, richieste che in pochi giorni erano andate a esaurire la disponibilità, lasciando molti a bocca asciutta e innescando malumori e qualche soluzione fai-da-te. Per questo motivo in queste ore è data pressoché per certa la proroga oltre il termine del 5 settembre: si parla di fine mese, lasso di tempo che consentirebbe anche ai precari «arruolati» all’ultimo momento (e attualmente esclusi dai test) di sottoporsi allo screening.