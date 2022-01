Tamponi, agende piene: i tempi si dilatano

Dieci giorni, sulla carta. È questa, appunto in teoria, la durata minima dell’isolamento per chi è positivo. Il primo tampone, appunto al 10° giorno, è il primo bivio: se negativo si torna in «libertà», se ancora positivo si prosegue l’isolamento (per altri 7 giorni come minimo). Ma il nodo, in questa mareggiata di contagi al momento senza sosta, è che i tempi teorici si dilatano spesso a causa del sovraccarico dei punti tampone, come sta capitando a parecchi cittadini che vedono fissarsi il primo test di controllo a una data successiva al 10° giorno. La speranza è che il vento s’inverta a breve: la task force regionale sta lavorando per allestire più centri e garantire più tamponi, in campo ci sono anche i privati, infine le nuove regole su isolamenti e quarantena dovrebbero alleggerire il carico soprattutto per i «contatti».

I medici di base