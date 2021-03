Tante offerte dopo il furto del macchinario «Ora doneremo radiografie ai bisognosi»

Solidarietà nella solidarietà. Nasce così l’iniziativa della «radiografia sospesa», che prenderà il via nei prossimi mesi a Bergamo, ed ideata dai giovani titolari di «RS Diagnostic» in collaborazione con il Patronato San Vincenzo di Bergamo. I due ragazzi, vittime di un furto, sono stati «travolti» da molta solidarietà e con le donazioni economiche ricevute hanno pensato di fare del bene, dando vita a questa iniziativa. Regaleranno infatti radiografie ad alcuni bisognosi individuati dal Patronato San Vincenzo di Bergamo, che saranno eseguite proprio dal team di «RS Diagnostic» nella struttura della città. Un po’ come l’iniziativa del «caffè sospeso» ideata a Napoli. «Non che quei soldi non ci servissero – raccontano -, anzi, ma ci sembrava giusto donare tutto l’affetto ricevuto a chi ne ha bisogno ed al nostro territorio».