Tavernola: «La frana rallenta Si inizi a pensare a come tirarla giù»

La frana di Tavernola non si è fermata, ma continua a rallentare: a dirlo sono le mire ottiche installate sul versante del monte Saresano da Italsacci e le rilevazioni del radar da terra posizionato nei pressi del lungolago. A leggere i dati ogni sera è Sergio Santambrogio, geologo consulente dei Comuni di Tavernola, Vigolo e Parzanica: «Anche oggi (ieri, ndr) quasi tutti gli strumenti hanno registrato scostamenti di pochi millimetri, mentre in pochi casi il movimento registrato è stato di 11 millimetri. Si tratta di una situazione completamente diversa rispetto a quella di una dozzina di giorni fa, quando tutte le mire registravano avanzamenti di quasi due centimetri al giorno».

Da martedì saranno disponibili anche nuove rilevazioni del radar di terra che aiuteranno a comprendere quali porzioni della frana, che complessivamente è stata stimata in due milioni e 100 mila metri cubi di materiale, siano più vicine al rischio di crollare: «La frana non è costituita da un corpo unico – spiega Santambrogio– alcune parti sono più distaccate dal resto della montagna, altre meno». Per una frana di così grandi dimensioni poi non è possibile individuare un unico punto di rottura, cioè prevedere che avanzando, ipoteticamente, ancora di una certa misura «tutta» la frana crollerà: «Per distacchi così importanti – aggiunge il geologo – non esiste un unico punto critico, ma è immaginabile che i distacchi possano essere molteplici».