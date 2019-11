Temperature alte, neve instabile Pericolo valanghe sulle Orobie

Federico Rota, esperto di valanghe incaricato nell’ambito del protocollo Regione – Provincia di monitorare i siti nella Bergamasca, ha ispezionato in volo nella mattinata di lunedì 25 novembre tutta le zone delle valli più a rischio. Un fronte composito, con valanghe più importanti e altre più piccole, che non si presentava così da qualche anno e che richiederà, anche nei prossimi mesi, un continuo e costante monitoraggio per evitare rischi.