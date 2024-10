Terme di San Pellegrino, presenze triplicate in 10 anni. E ora il bar per tutti

Presenze quasi triplicate in dieci anni. E ora l’apertura del bar nell’ex casinò che darà la possibilità a tutti - e non solo ai clienti della Spa - di ammirare lo splendore del monumento liberty. QC San Pellegrino (che usa acqua termale), del gruppo Quadrio Curzio, vola. Sono trascorsi ormai dieci anni dall’apertura del nuovo centro termale - allora di proprietà del Gruppo Percassi, dal 2022, del gruppo bancario francese Bnp Paribas - e gli accessi sono stati in continua crescia (con il solo freno dell’anno di Covid). «Non ci aspettavamo una crescita così rapida e significativa - dice l’amministratore del gruppo QC, Francesco Varni -. Tuttavia, il successo è stato immediato e, al di là delle difficoltà legate al Covid, abbiamo registrato un incremento costante nel corso degli anni. Nel 2023, siamo felici di aver sfiorato i 250mila ospiti, un risultato che ci rende estremamente motivati a proseguire su questa strada».

Presenze anche dall’estero

Numeri che dovrebbero essere superati in questo 2024: le presenze dovrebbero raggiungere quota 260mila. Da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, da Italia, Francia, Svizzera e Regno Unito le provenienze principali degli ospiti di QC San Pellegrino. Centro che rappresenta un traino per il gruppo (che gestisce 12 centri termali, tra cui l’ultimo a New York). «QC San Pellegrino è indubbiamente il centro più frequentato dai nostri ospiti - continua Varni -. Questo ci riempie di orgoglio, soprattutto perché la sua popolarità ha un impatto significativo sui territori circostanti, contribuendo a valorizzare l’intera area. Continueremo a impegnarci per migliorare e innovare l’esperienza degli ospiti del centro. Siamo anche particolarmente fieri delle presenze nel nostro smart hotel QC room San Pellegrino, che stanno aumentando costantemente e ci regalano recensioni entusiastiche».

Da allora l'ex casinò - restaurato negli anni - è stato quindi visto da migliaia di persone ospiti del centro termale. Per gli esterni che volevano ammirare l'edificio liberty, finora, era possibile la visita guidata organizzata periodicamente.

Bar aperto al pubblico

Ma fin dagli accordi iniziali con QC e Sp Resort (gruppo Percassi che aveva in concessione trentennale l’uso del Casinò) era prevista l’apertura al pubblico esterno di un bar: al prezzo di un caffè la possibilità di ammirare uno dei gioielli italiani del liberty, teatro da sempre di spot pubblicitari, videoclip di cantanti, ma anche scenografia di film di Fellini e non solo.

«L’apertura del bar - dice il vicesindaco Vittorio Milesi - era prevista negli accordi del 2019, quando QC entrò nel casinò. Poi la pandemia aveva fatto posticipare il progetto ma che noi non abbiamo mai abbandonato e più volte sollecitato al gruppo gestore». L’ultimo sollecito proprio del settembre scorso con la conferma da parte di QC che il bar aperto a tutti (anche a chi non è ospite del centro termale) entrerà in funzione entro Natale. Sarà lo stesso che già gli ospiti delle terme trovano al primo piano del casinò, prima di entrare nella grande sala ristorante (un tempo la sala da gioco).

I progetti in cantiere