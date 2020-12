Test rapidi, 14 punti tampone contro la terza ondata: ecco dove

Arrivano sul finire della seconda ondata, saranno fondamentali per l’eventuale terza. Sono i «punti tampone» dedicati ai test rapidi eseguiti dai medici di medicina generale: quattordici poli sparsi per la provincia, di cui uno in città alla Celadina in modalità «drive through», dove cioè si arriva in auto e si fa tutto senza scendere. I primi due siti, a Romano di Lombardia (palestra di via Cavalli) e Treviglio (fiera), sono al via già da questi giorni; gli altri s’aggiungeranno strada facendo, in attesa di uno snodo che ha visto una tappa importante ieri. Perché ieri, appunto, s’è chiusa la manifestazione d’interesse lanciata dall’Ats di Bergamo per raccogliere la disponibilità di cooperative e società di servizi che fornissero personale per il supporto organizzativo in questi poli.