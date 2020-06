Test sierologici, oltre 12 mila richieste E a breve al via anche per gli over 64

Fosse un ufficio e non una piattaforma web, il flusso sarebbe di due persone al minuto che si presentano allo sportello per prenotare il proprio appuntamento. E ora, dopo una prima settimana di rodaggio con numeri comunque già alti, anche un secondo tassello – parecchio sentito e richiesto – sta per aggiungersi: a brevissimo («Dalla prossima settimana», ha spiegato ieri Christophe Sanchez, capo di gabinetto del sindaco e alla guida dell’iniziativa), i test sierologici gratuiti promossi dal comune di Bergamo – in collaborazione con un’ampia platea di partner e sponsor – saranno estesi anche ai residenti dai 65 anni in su. Il bilancio del debutto è positivo: «Siamo decisamente soddisfatti, sia per l’alta adesione sia per il funzionamento del progetto», rimarca Sanchez. Ottomila circa i test eseguiti da lunedì a venerdì scorso; a ieri alle 17, il totale delle prenotazioni – in continuo aggiornamento – è arrivato a 12.533 test sierologici tramite il portale oggicomestai.it sviluppato dal comune in collaborazione con l’Ats di Bergamo.

L’altro fronte, naturalmente, è quello dei tamponi a cui si deve sottoporre chi risulta positivo al sierologico, per accertare che l’infezione non sia ancora in corso: 751 tamponi sono già prenotati per lunedì, mentre il totale di «bastoncini» prenotati è al momento di 1.598 unità, pari circa al 90% del fabbisogno attuale. E se i dati sui positivi al test degli anticorpi non possono essere comunicati (è solo Ats a poterlo fare), una stima può essere ipotizzata basandosi sul numero di tamponi «bloccati» in proporzione ai sierologici eseguiti nella prima settimana: si potrebbe oscillare tra un 20 e un 25%. E cioè: un quinto (o un quarto) dei residenti nel capoluogo tra i 18 e i 64 anni ha contratto il Covid negli ultimi mesi.