Torna Bergamo Next Level: una settimana di eventi dedicati alla rigenerazione

Torna, dal 12 al 20 maggio, «Bergamo Next Level – Le persone e il territorio di domani», una settimana di appuntamenti per riflettere sul futuro di Bergamo insieme ai suoi protagonisti – enti, istituzioni, imprese, associazioni e cittadini – con il coordinamento dell’Università degli studi di Bergamo e di Pro Universitate Bergomensi, con il patrocinio di Comune e Provincia di Bergamo e in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo.