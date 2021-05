Tornano le Cantine Aperte: degustazioni a prova di misure anti Covid

Le cantine riaprono i loro vigneti all’enoturismo di prossimità, puntando alla sicurezza, sostenibilità e voglia di divertirsi all’aria aperta. Il tutto scoprendo il lavoro in vigna e in cantina attraverso il racconto dei produttori che ogni giorno e ogni stagione mettono passione e dedizione.

L’edizione 2021 di Cantine Aperte, la numero 29, organizzata dal Movimento Turismo del Vino, si terrà sabato 29 e domenica 30 maggio per poi raddoppiare il 19 e 20 giugno alzando il sipario della nuova stagione enoturistica in 14 regioni d’Italia . In tutto saranno coinvolte oltre 280 cantine agli enoappassionati di ogni età . In prima fila Ascovilo con i suoi 13 consorziati: dal Consorzio Botticino al consorzio Valtenesi, passando per il consorzio Montenetto, consorzio tutela vini oltrepo pavese, consorzio vini mantovani, consorzio tutela Valcalepio, consorzio di tutela moscato di Scanzo, consorzio volontario vino doc San Colombano, consorzio vini di Valtellina, consorzio tutela Lugana doc, consorzio vini igt terre Lariane, consorzio Garda doc, consorzio Valcamonica ed ente vini bresciani.