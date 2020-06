Torre Pallavicina, cade da cavallo 14enne portata in elisoccorso in ospedale

Una ragazzina di 14 anni è caduta lunedì 29 giugno verso le 20.30 da cavallo, in un maneggio a Torre Pallavicina: cadendo, si è procurata un serio trauma al bacino e agli arti inferiori ma fortunatamente è sempre rimasta cosciente. Soccorsa, in codice rosso, dopo essere stata stabilizzata e dopo che i sanitari hanno accertato che non era in gravi condizioni, è stata trasportata in elisoccorso agli Spedali civili di Brescia.

È accaduto in tarda serata, quando la ragazzina - che non è residente nel paese della Bassa - stava prendendo lezioni con la sua insegnante. A quanto è stato possibile ricostruire, pare che la 14enne a un certo punto sia stata disarcionata dall’animale che cavalcava e sia finita a terra. La ragazzina è stata immediatamente soccorsa dall’insegnante e dai gestori del Circolo ippico Torre Pallavicina, annesso a Palazzo Barbò. Contestualmente è partita la chiamata al 112 per i soccorsi, sul posto sono giunge diverse ambulanze e l’elisoccorso da Brescia. La ragazzina, che lamentava forti dolori ma è sempre rimasta cosciente, è stata stabilizzata e poi trasportata a bordo del velivolo, atterrato nel campo accanto all’area del giardino di Palazzo Barbò. Da lì l’elicottero si è poi alzato in volo per condurre la 14enne ai Civili di Brescia. Sul posto, per verificare quanto stava succedendo, anche il sindaco Antonio Marchetti.n