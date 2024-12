Tragedia sul Resegone: cade per 150 metri, muore 58enne bergamasca

Un’altra tragedia in montagna, nel primo pomeriggio di lunedì 23 dicembre, sul versante lecchese del Resegone. Una donna di 58 anni della provincia di Bergamo stava scendendo dalla cima con alcuni amici, sul sentiero «Numero Uno», quando è scivolata precipitando per 150 metri. Immediata la chiama ai soccorsi, che non hanno potuto che constatare il decesso.