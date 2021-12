Tragico incidente in moto a Tenerife: Terno d’Isola piange il 28enne Davide Lego

Si era trasferito a Tenerife da circa un mese per valutare nuove opportunità per lavorare e vivere in un altro Paese. Ma un incidente stradale mentre era in sella a un motorino ha bruscamente troncato sogni e speranze di Davide Lego, 28enne di Terno d’Isola. Nello schianto avvenuto nella mattinata di sabato 11 dicembre a Santiago del Teide il giovane ha riportato ferite che non gli hanno dato scampo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma, dalle prime informazioni nell’incidente non sembra siano stati coinvolti altri veicoli. I medici hanno cercato di stabilizzare le sue condizioni, ma senza successo.