Trasporti in rosso in Lombardia Si rischiano tagli del 20 per cento

«Io non vorrei fare la tragica, ma con questi numeri rischiamo di dover scegliere quali servizi salvare l’anno prossimo». Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture, non usa giri di parole dopo i dati sui conti di Trenord illustrati dall’ad Marco Piuri alla V Commissione al Pirellone.

Trenord, e non solo: «Qui siamo di fronte ad un calo di ricavi evidente e drammatico: a causa del Covid i passeggeri sono calati in tutto il trasporto pubblico locale a fronte di un obbligo di far circolare i mezzi con costi invariati, se non maggiori». E sullo sfondo un abbozzo di bilancio regionale «con un meno 20% secco di risorse in parte corrente disponibili, quelle cioè che normalmente coprono i 440 milioni di euro che la Lombardia, unica Regione in Italia, mette in aggiunta al Fondo nazionale trasporti per far circolare treni e pullman» sottolinea l’assessore.