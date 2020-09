Tre interventi alla testa per affrontare la sindrome. «Ora ogni giorno è un dono»

«MoyaMoya» in giapponese vuol dire nuvola di fumo: così appaiono ai raggi X, infatti, i piccoli vasi sanguigni del cervello nelle persone colpite da questa rara sindrome. È un’immagine che descrive bene anche la fatica e lo smarrimento di chi deve convivere con la malattia, che porta a una progressiva occlusione delle arterie cerebrali: le statistiche dicono che in Italia riguarda 0,19 casi su 100 mila abitanti, numeri asettici che non danno conto della paura e del dolore dei pazienti di fronte a un nemico così temibile.

Nella vita di Elena Codreanu, 34 anni, è arrivata come un cumulonembo cupo e minaccioso, ha riempito la sua strada di ombre, ma non è riuscita a cancellare la sua voglia di vivere.