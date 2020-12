Tre tamponi e due quarantene Crystal e l’odissea lunga un mese

Ma alla fine Crystal, 15 mesi, è uscita dall’incubo anche grazie alle premure e all’amore della famiglia e alle cure, soprattutto, della struttura trevigliese che ha saputo riaccendere la luce in fondo al tunnel. Tutto comincia a fine ottobre quando mamma Melissa e papà Michael, coppia di Bonate Sotto, in accordo con la pediatra, scelgono di sottoporre la secondogenita (la prima, Chanel, compirà 3 anni il gennaio prossimo, ndr) a una serie d’esami a causa di una crescita che sembrava bloccata. Tampone per la mamma, tampone per la piccola e quarantena per sette giorni da vivere in una stanzetta angusta in cui Melissa, che non ha lasciato la figlia nemmeno per un istante, poteva riposare solamente su una poltrona. Il peggioramento della situazione legata alla pandemia, tuttavia, ha costretto i medici a consigliare il ritorno a casa almeno per qualche giorno.

Crystal, 15 mesi, con la sua mamma