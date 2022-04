Treni, tutte promosse le linee bergamasche: niente bonus a maggio

Promosse a febbraio le otto linee ferroviarie che attraversano la Bergamasca. Ai pendolari orobici non spetterà pertanto nessun bonus per acquistare il mensile del prossimo mese di maggio . Il bonus precedente, relativo al servizio di gennaio 2022 e valido per l’acquisto del mensile di aprile, era toccato solo ai pendolari della linea Milano-Bergamo-Carnate. Sono sette su 42 le linee ferroviarie regionali dove l’affidabilità del servizio basata su ritardi e soppressioni non ha raggiunto la sufficienza determinando il bonus per i relativi viaggiatori. Nella Bergamasca due linee sono spesso state segnalate per la loro bassa performance: la Lecco-Bergamo-Brescia e la Milano-Brescia-Verona . Ma anche queste negli ultimi due mesi hanno superato tutti gli standard.