«Treno per Orio, l’intervento dei comitati «Progetto da ripensare, i binari vanno interrati»

Se al treno per Orio proprio non si potrà rinunciare, che sia almeno un’opera sostenibile con l’ambiente. Comitati di quartiere e associazioni di Boccaleone, Campagnola, Colognola, Villaggio Sposi e San Tomaso serrano i ranghi, intascano il supporto di Italia Nostra e Legambiente e spiegano, in una conferenza stampa via streaming, perché il progetto, così com’è stato proposto da Rfi, sarebbe completamente da rivedere. Come? Pensando innanzitutto a una soluzione che prescinda dalla realizzazione stessa dell’infrastruttura, i cui costi sono già lievitati da 110 a 170 milioni (e per cui, dicono le associazioni, non è mai stato fatto uno studio sul rapporto tra costi e benefici) o, se davvero non se ne potrà fare a meno, prevedendo una buona parte della ferrovia interrata a cielo aperto o addirittura in galleria.

Le obiezioni al progetto che in questi mesi è al vaglio del Ministero dell’Ambiente per la Valutazione d’impatto ambientale (Via) partono direttamente dall’aeroporto di Orio: «Il collegamento ferroviario non può prescindere dalle problematiche ambientali che riguardano lo scalo – spiega Gianluigi Mologni, portavoce del comitato di quartiere di Campagnola – e che stanno aumentando a dismisura: a settembre, con il traffico aereo ridotto del 60%, i livelli di rumore hanno superato il tetto dei 60 decibel un po’ ovunque. Parliamo di un impatto su un’area della città che riguarda 30 mila abitanti».