Trescore, concessionaria fantasma per vendere auto: due fratelli in carcere - Video

Durante lo scorso week end si è conclusa, con l’esecuzione delle residuali misure cautelari in carcere a carico di due fratelli di 29 e 31 anni residenti a Trescore Balneario un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Bergamo . I carabinieri della Compagnia dei Zogno insieme a quelli del comando provinciale di Varese, il 24 marzo avevano già dato esecuzione complessivamente ad otto ordinanze cautelari emesse dal Tribunale di Bergamo, di cui 3 in carcere e 5 agli arresti domiciliari a carico di persone di etnia sinti di cittadinanza italiana, abitanti a Trescore Balneario, Mornico al Serio, Madone, Fagnano Olona (Varese) e Busto Arsizio (Varese) indagati a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di truffa, insolvenza fraudolenta, calunnia, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori ed estorsione, specificatamente nella compravendita di veicoli mediante la costituzione di «concessionari fantasma».

