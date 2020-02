Treviglio, sacchi di rifiuti gettati in strada Scatta la multa per 47 cittadini incivili

In azione la polizia locale. I responsabili individuati attraverso gli scontrini e i controlli con le fototrappole. Sanzioni per un totale di 3.800 euro.

Non sono sfuggiti agli agenti della polizia locale di Treviglio i cittadini sprovvisti di senso civico che tra il 3 e il 17 febbraio scorso hanno abbandonato rifiuti per strada, senza rispettare le regole dello smaltimento, venendo sanzionati per complessivi 3.800 euro. Sono 47 le multe emesse dagli agenti, che nel periodo in questione hanno intensificato sul territorio urbano lo specifico controllo.

I trasgressori sono stati colti anche sul fatto, ma per lo più individuati risalendo ad alcuni scontrini fiscali o elementi a loro riconducibili, contenuti nei sacchi, grazie alla collaborazione tra gli operatori di «G.Eco», la società che raccoglie e smaltisce rifiuti, e gli operatori della polizia locale. Col supporto dell’Ufficio ambiente comunale, il territorio è stato monitorato durante i 22 turni di servizio, mattutini e pomeridiani, anche sulla base delle segnalazioni giunte da associazioni e cittadini. I controlli hanno riguardato tutto il territorio cittadino, con il maggior numero di sanzioni (24) lungo la circonvallazione interna: multe anche in zona nord (11 verbali), al Pip 1 (7 multe), al Pip 2 (3) e una ciascuno nel centro storico e nel quartiere ovest.