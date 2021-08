Tromba d’aria, inferno a Geromina: «La nostra cucina è come esplosa» - Foto

I coniugi Frigerio: noi scampati per una manciata di secondi. Tetti come proiettili. Nella frazione trevigliese lunedì sera si è scatenata una vera e propria tromba d’aria.

La tromba d’aria che lunedì pomeriggio si è abbattuta sulla frazione trevigliese della Geromina non solo ha causato danni ad alcuni edifici e auto, ma ha anche messo a rischio l’incolumità di chi si trovava al riparo in casa. Lo sanno bene i coniugi Giorgio Frigerio e Ornella Moro, che per una manciata di secondi non sono stati colpiti dalla finestra della cucina, catapultata su tavolo dove poco prima si trovavano, perché sradicata insieme alla persiana esterna metallica da un pezzo di tetto volante, sospinto dalla furia del vento contro la facciata del condominio dove abitano.

Si sentono dei «miracolati» i due coniugi che lunedì alle 19,10 stavano cenando in cucina, al primo piano del loro appartamento di via Geromina 5, nel condominio «Marzio»: «Eravamo seduti a tavola e stavamo cenando, quando abbiamo sentito il rumore fortissimo vento. Poco prima avevo chiuso le persiane - ha raccontato Frigerio - certi di essere al sicuro, ma non avevamo fatto lo stesso per quelle della sala e della camera da letto. Udendo il vento aumentare ci siamo allarmati - ha proseguito nel racconto -, così ci siamo alzati e recati nelle due stanze, poi di colpo sentito come un’esplosione che ci ha fatto sobbalzare e venire il cuore in gola». Erano passati solo dieci secondi da quando marito e moglie avevano lasciato la cucina, quel tanto che è bastato per rimanere incolumi.