Troppa gente in strada, giro di vite In 24 ore ben 3.172 controllati

I primi a segnalare che qualcosa non andava sono stati i soccorritori. A differenza dei giorni precedenti, in particolare nella giornata di mercoledì 1 e giovedì 2 aprile – complice il bel tempo primaverile – si sono viste tante, troppe persone in giro per le strade, in auto o a piedi. Così giovedì pomeriggio la Prefettura aveva diramato una nota a tutti i sindaci perché facessero rispettare le norme per contrastare il coronavirus. Norme che non sono cambiate e che girano tutte attorno a un’unica regola centrale: non uscire di casa. Così già da giovedì le forze dell’ordine hanno potenziato i controlli e i risultati hanno di fatto confermato che di gente in giro ce n’era di più.

I dati diffusi venerdì 3 aprile dalla Prefettura – e dunque riferiti alle attività di controllo del giorno prima – parlano chiaro: in 24 ore sono stati controllati ben 3.172 cittadini. Si tratta del dato più alto a partire dal 9 marzo scorso, quando sono entrate in vigore le prime restrizioni, che si sono fatte via via sempre più stringenti. Alto anche il numero dei sanzionati: 145 persone, pari al 4,57% dei controllati.