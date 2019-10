«Troppi contrasti», a Sarnico la Protezione civile lascia gli Alpini

Anche i volontari divorziano. Succede a Sarnico dove, nelle ultime ore, a tenere banco è la notizia delle dimissioni in massa dei volontari di Protezione civile: 23 uomini (su 24) salutano la sezione Ana lacustre e abbandonano il gruppo per forti dissidi interni. Dissidi di cui si vociferava da mesi e che, nonostante i tentativi di ricucitura, hanno portato a una scissione alquanto rumorosa . Da un lato c’è la squadra degli alpini, che fa riferimento al capogruppo della sezione Ana di Sarnico, Severo Fratelli: «Noi si va avanti – dice convinto Fratelli –. Gli alpini iscritti sono un centinaio, e in caso di emergenza possiamo intervenire senza difficoltà. Ricordo peraltro che di fronte a calamità naturali o pericoli per il paese l’Ana di Bergamo ci può mandare uomini di altre sezioni. Formeremo anche i nostri volontari alle attività di Protezione civile, e si va avanti. La scissione? Spiace, ma c’era incompatibilità».