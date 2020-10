Tumore al seno: «Sorrisi in rosa» La prevenzione tra scatti e storie

Paola è un’insegnante di italiano e storia in un istituto tecnico di Bergamo, ha gli occhi chiari e la voce rassicurante e ama trovare la felicità nelle piccole cose, come le passeggiate a contatto con la natura, i viaggi in camper e le serate in famiglia con il marito e i suoi tre figli. Paola, soprattutto, è un «sorriso in rosa», una delle donne che hanno scelto di testimoniare con il proprio volto e la propria storia la loro battaglia contro il tumore al seno. Sono in tutto sedici, da tutta Italia, le donne protagoniste della quarta edizione di «Sorrisi in rosa», il progetto di prevenzione senologica nato da un’idea dei senologi di Humanitas in collaborazione con la fotografa Luisa Morniroli e la scrittrice Cristina Barberis Negra.

Un progetto che si concretizza in tutto il mese di ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, e che conta già tutti esauriti i 156 consulti gratuiti messi a disposizione da Humanitas Gavazzeni e Castelli per Lilt Bergamo e la campagna «Nastro rosa». La campagna di sensibilizzazione si inserisce quest’anno in un clima delicato, quello della pandemia che ha messo a dura prova il normale svolgersi degli screening di controllo per una patologia che, come ricorda il dottor Massimo Grassi, responsabile Breast Unit e Senologia di Humanitas Gavazzeni «vede nella prevenzione uno strumento fondamentale per individuare la malattia nella sua fase iniziale così da poter garantire un’ampia possibilità di guarigione.