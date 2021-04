Tumore e Covid, l’uomo rinato due volte: «Uscito dall’ospedale, mi sono sposato»

Rodolfo Pandini, ex direttore delle Poste, si è rimesso in gioco più volte, anche negli studi con due lauree a 50 anni. «Del periodo in coma mi ricordo sogni un po’ bizzarri in cui combattevo vere battaglie». «Ora voglio concentrarmi solo su ciò che è veramente importante».

«Senza rinascita - scrive Maria Zambrano, poetessa e filosofa - niente è del tutto vivo». Lo ha sperimentato più volte nella sua vita Rodolfo Pandini, 63 anni, di Bergamo, quando ha scelto di riprendere gli studi e - allo scoccare dei 50 anni - ha ottenuto due lauree, quando ha affrontato e superato un tumore all’intestino, e infine nel momento in cui il Covid lo ha costretto a un lungo ricovero in ospedale, in terapia intensiva per quaranta giorni. Appena uscito dall’ospedale ha deciso di sposarsi: un momento che ha segnato uno spartiacque, aprendo un nuovo orizzonte in un momento cupo. Ogni volta, anche se in forme diverse, ha provato su di sé un profondo processo di rigenerazione, con la sensazione di lasciarsi alle spalle la vecchia pelle, come accade a un bruco che si trasforma in farfalla.

La morte della madre