Turismo, fatturato giù dell’85% «Lavoriamo per il rilancio nel 2022»

Conoscere i turisti, per davvero. Non solo sapere da dove vengono e quanti giorni staranno a Bergamo, ma quali ristoranti frequentano, dove fanno shopping. È la sfida che VisitBergamo lancia per il 2021 in vista di una ripartenza del turismo, protagonista del convegno proposto da Ucid Bergamo (Unione cristiana imprenditori dirigenti) e Ascom Confcommercio Bergamo. A illustrare la strategia Christophe Sanchez, amministratore delegato di VisitBergamo: «Vogliamo conoscere i movimenti del turista, dati che possiamo avere dalle compagnie telefoniche e dalle carte di credito. Installato il sistema, sarà possibile posizionare antenne nei ristoranti per sapere quanti turisti di una determinata nazionalità sono stati lì e quanti pranzi o cene hanno fatto, dati da condividere con gli operatori, utili per fare strategie. Il 2021 sarà un anno difficile, ma non lo dobbiamo sprecare».