Turismo, il lockdown costa 65 milioni «Bergamo, ora segnali di ripresa»

Il rumore del trolley che zoppica tra i sanpietrini di Città Alta è ancora un ricordo. L’ondata pandemica si è portata via i turisti e con loro, un introito di 65 milioni di euro. È una prima stima, sulla base dei dati raccolti da gennaio a giugno, fatta dalla società Twig, un lavoro commissionato da VisitBergamo per fare il punto della situazione su un comparto che sta vivendo una crisi profonda, con un calo del 60% delle presenze nei primi 6 mesi del 2020 (rispetto allo stesso periodo nel 2019) e, di riflesso, un taglio del 72,1% di assunzioni (-1.940) nel settore alberghiero, ristorazione, agenzie viaggi, attività sportive e di intrattenimento.

Il picco in discesa a marzo (-83,5% delle presenze) e aprile (-93,3%) quando le strutture ricettive erano sostanzialmente chiuse, curva che torna a risalire a maggio (-87,8%) e in particolare a giugno (-76,8%). Timidi segni di ripresa si iniziano a registrare, grazie soprattutto agli italiani. Nei primi sei mesi del 2020 quasi due turisti su tre sono di nazionalità italiana (66,8%), a fronte di quasi uno su due dello scorso anno (53,9%). Sono cambiati anche i tempi di soggiorno che in questi due mesi si sono allungati (da 1,8 a 2,1), perché le persone tendono a restare nella stessa struttura, base logistica per esplorare il territorio. Non cambia invece il tipo di alloggio scelto, con circa il 70% che sceglie il classico albergo e il restante 30 una soluzione extralberghiera. la situazione è diversa in base alle zone della provincia. A subire di più in termini di presenze, l’alto (-67,8%) e basso (-68%) Sebino, la Valle Imagna (-69,1%), ma soffre anche la città (65,4%). Migliore è la performance nelle valli (Brembana, - 42,4%) e Seriana (-42,1%) grazie ai risultati positivi di gennaio e febbraio nelle località di montagna.