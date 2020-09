Un altro ponte vietato ai tir Canonica chiude per lavori

Il viadotto necessita di manutenzione per 6 mesi. Sarà consentito solo il transito delle auto. Bendotti (Fai): non possono restare solo vie a pagamento.

Il ponte sul fiume Adda fra Vaprio e Canonica all’inizio del prossimo anno chiuderà 5 o 6 mesi ai mezzi pesanti per lavori di manutenzione straordinaria. È questo uno dei punti già certi dell’intervento il cui progetto definitivo verrà discusso questa mattina, a Bergamo, nell’apposita conferenza dei servizi. In particolare verranno affrontati i temi correlati, come la gestione della viabilità mentre il cantiere sul viadotto sarà in attività. Un tema delicato: sul ponte passa il tratto della provinciale 525 che collega il territorio della Provincia di Bergamo con la Città metropolitana di Milano e che, quindi, è percorso ogni giorno da molti veicoli, fra cui mezzi pesanti che fra Vaprio e Canonica possono viaggiare solo in direzione Milano-Bergamo.