Un farmaco aiuta i diabetici contro il Covid Test anche al Papa Giovanni: mortalità dimezzata

Il diabete è uno dei fattori di rischio nel caso di infezione da Sars-Cov2. La buona notizia, che è quanto mai opportuno diffondere in occasione della Giornata mondiale contro il diabete, che si celebra oggi 14 novembre, è che uno studio italiano, multicentrico, a cui ha dato un importante contributo l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha dimostrato l’efficacia un farmaco, di comune uso tra i diabetici, nell’aumentare la sopravvivenza tra questi malati in caso di infezione da Sars-Cov2; non solo: riduce anche la necessità di ventilazione meccanica e di Terapia intensiva.

Lo studio è stato pubblicato sull’autorevole rivista Diabetes Care, organo ufficiale dell’American Diabetes Association, ha visto la partecipazione di 7 ospedali italiani (il Sacco di Milano, l’Istituto clinico Humanitas, l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – figurano tra gli autori il direttore della UOC Malattie Endocrine 1 - Diabetologia e professore associato di Endocrinologia all’Università di Milano Bicocca Roberto Trevisan, e i suoi collaboratori Cristiana Scaranna, Rosalia Bellante, Silvia Galliani, Alessandro Roberto Dodesini, Giuseppe Lepore - l’ospedale dell’Angelo di Mestre, il Maria Vittoria di Torino e l’Irccs San Matteo di Pavia), insieme al Boston Children’s hospital. La ricerca, che ha avuto il sostegno, tra gli altri, della sezione Lombardia della Società italiana di Diabetologia, e che ha visto in campo anche un altro nome bergamasco quale quello di Paolo Fiorina, direttore di Endocrinologia e Diabetologia dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, si è sviluppata nei mesi più drammatici della pandemia, tra l’1 marzo e il 30 aprile, e ha arruolato 338 pazienti con diabete e infezione da Sars-Cov2, tutti presentavano polmonite e necessitavano di ossigenoterapia, 104 di questi ricoverati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.