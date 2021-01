Un maxi progetto da 11 milioni di euro E una passerella per il lago d’Endine

I quattro Comuni insieme per trovare gli 11 milioni necessari a dare il via agli interventi. Oltre al ponte, la riqualificazione dei 13 km di sponde.

Una passerella per camminare sulle acque del lago di Endine: i quattro Comuni rivieraschi - Endine, Ranzanico, Spinone e Monasterolo - hanno predisposto uno studio preliminare - capofila il Comune di Endine, che ha dato incarico a gruppo di progettisti del territorio per una spesa di circa 12 mila euro - per riqualificare e valorizzare il perimetro dello specchio d’acqua e realizzare un collegamento tra le due sponde nel punto più stretto tra Spinone e Monasterolo: un ponte galleggiante lungo un centinaio di metri.

L’opera sarebbe la novità più rilevante di un piano da circa 11 milioni di euro (tutti da recuperare) che coinvolge tutto il lago: previsti interventi di riqualificazione del verde su tutto il perimetro per quasi 14 chilometri, il completamento della ciclopedonale circumlacuale, il miglioramento dell’accessibilità al lago e della fruizione di un contesto ambientale che, sia d’estate che d’inverno (Covid permettendo) richiama migliaia di visitatori, perlopiù provenienti da Bergamo e Milano.