Un mese fa la proposta dei test a tappeto Nembro, il sindaco: «Nessuna risposta»

Il primo cittadino Claudio Cancelli: «L’idea è sempre di mappare la popolazione a spese nostre». Intanto, tirata di orecchie a chi (pochi) non segue le regole

Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, il 9 maggio ha compiuto 65 anni. Nell’ intervista, però, non c’ è traccia di festeggiamenti: troppo delicato, l’ inizio della fase-2, per pensare a qualcosa che non sia la sua comunità.

Come sta vivendo la vostra città questo momento di transizione?