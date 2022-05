Un migliaio di pellegrini bergamaschi a Roma per Palazzolo. «Qui per dire grazie»

Nella piazza tutto è pronto, anche con le decorazioni floreali fornite per l’occasione dai Paesi Bassi, per accogliere la Messa presieduta dal Pontefice sul sagrato della Basilica e le decine di migliaia di fedeli dalle nazioni d’origine dei nuovi santi: quindi oltre che dall’Italia, patria di cinque canonizzandi - con i bergamaschi arrivati a Roma per il santo Palazzolo - anche dalla Francia (tre), India e appunto Olanda (uno ciascuna).