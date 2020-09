Una lunga carezza per Giorgio «Ragazzo generoso fino alla fine»

Amici, colleghi, insegnanti del Patronato San Vincenzo per l’ultimo saluto del 24enne Giorgio Conti, morto in un incidente.

Un’ultima tenera e lunga carezza per salutare un figlio che se ne è andato troppo presto e in maniera così inaspettata. Durante i funerali del ventiquattrenne Giorgio Conti, celebrati ieri mattina nella chiesa di Ognissanti al cimitero monumentale, il padre Giuseppe è rimasto tutto il tempo con la mano appoggiata sulla bara dell’amato figlio.

Al suo fianco c’era l’altra figlia Beatrice, di 26 anni, con gli occhi gonfi di lacrime, subito dietro i nonni paterni e poco più in là Valentina, la fidanzata del giovane, distrutta dal dolore. Un dolore condiviso da moltissime persone che hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto a Giorgio, deceduto mercoledì scorso, 8 giorni dopo essersi schiantato col suo scooter in piazza Sant’ Anna poco dopo l’incrocio con via Calepio contro i paletti para pedonali. Un’indescrivibile sofferenza per una famiglia già provata nel 2005 dalla perdita della madre Simonetta, deceduta per malattia, e di un’altra figlia di 7 mesi, Lucrezia. La Messa è stata celebrata dal cappellano della chiesa di Ognissanti padre Marco Bergamelli e concelebrata da monsignor Pasquale Pezzoli, parroco di Borgo Santa Caterina, Piergiacomo Boffelli, cappellano del Papa Giovanni e don Bruno Caccia, amico della famiglia. «Davanti a queste tragedie - ha detto padre Bergamelli durante l’omelia - è solo la parola di Dio che ci può dare un po’ di conforto e speranza.