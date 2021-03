Una sola dose di vaccino anti Covid per chi è guarito da sei mesi

Una sola dose di vaccino per chi è guarito: c’è il via libera del ministero della Salute, che sul tema si è espresso con una circolare firmata nelle scorse ore dal direttore della Prevenzione Gianni Rezza. Un nullaosta che potrà avere ricadute anche sulla campagna di immunizzazione bergamasca: ricadute non risibili, soprattutto in una fase in cui le dosi di vaccino scarseggiano.

Dal ministero non è arrivato però un lasciapassare incondizionato: perché i guariti possano ricevere un’unica dose devono verificarsi alcune condizioni. Scrive il direttore Rezza nella circolare: «È possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2 decorsa in maniera sintomatica o asintomatica, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno tre mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i sei mesi dalla stessa». Calendario alla mano: se un cittadino guarito riceve l’appuntamento per la vaccinazione nel mese di marzo, può avere una sola dose ammesso che il tampone positivo sia stato accertato fra settembre (entro i sei mesi dall’infezione) e dicembre (ad almeno tre mesi di distanza). E secondo i dati diffusi da Regione Lombardia, sono 12.800 i bergamaschi a essersi ammalati di Covid-19 proprio fra settembre e dicembre dello scorso anno. Il che si traduce in un potenziale di 12.800 dosi «risparmiate» solo per la campagna del mese di marzo, ammesso che alla circolare ministeriale venga dato seguito sin da subito, s’intende.