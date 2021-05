«Una stella in più nel cielo»: il ricordo di Marco Oldrati, caduto tragicamente da un ponteggio

Quando il feretro è arrivato, il sagrato e la chiesa parrocchiale di San Paolo d’Argon erano già gremiti. In silenzio, cercando anche in circostanze simili di osservare le norme di sicurezza imposte dalla pandemia, i conoscenti, gli amici e i familiari hanno portato con compostezza l’ultimo saluto a Marco Oldrati. L’operaio era scomparso all’improvviso, a 52 anni, mentre era al lavoro in un cantiere a Tradate, nel Varesotto, la mattina dell’8 maggio . «Non c’è molto da dire, era buono come il pane», sussurrano in molti fuori dalla chiesa nella mattinata di venerdì 21 maggio. Conoscendo la sua passione per il calcetto e il calcio, alcuni colleghi hanno esposto fuori della chiesa uno striscione della squadra di cui era tifoso, l’Inter: «Una stella in più in cielo, ciao Marco», era scritto sopra un campo neroazzurro.

Il funerale di Marco Oldrati, morto sul lavoro