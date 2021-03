Chiuduno: servono più adesioni ai vaccini Under 80, il 30% degli slot rimane inutilizzato

I numeri non decollano. Non ancora. Nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, in campo non stop, i vaccinati salgono, ma lentamente.

Ieri al Palasettembre di Chiuduno sulle sette linee attive (cinque al mattino, due al pomeriggio) sono state vaccinate 582 persone, di cui 288 «over 80» (Pfizer), 80 persone fra 64 e i 79 anni (Moderna) e 214 fra i 60 e 64 anni (Astrazeneca).