UniBg, matricole ancora in crescita Magistrali: crescono del +10%

Il Covid non frena le immatricolazioni. In linea con il 2019 anche i pre-iscritti alle triennali.

Il Covid non ferma le immatricolazioni all’Università di Bergamo. I primi dati dicono che la temuta frenata non ci sarà. Prosegue il ciclo positivo che lo scorso anno aveva fatto raggiungere cifre da record con 9.500 immatricolazioni, 6.500 per le lauree triennali e 3.000 per le magistrali. Quest’anno i pre-iscritti alle lauree magistrali (al 17 agosto) hanno registrato un incremento del 10% rispetto allo stesso giorno dello scorso anno: sono 1.904 contro i 1.722 del 2019.

Tengono le triennali

Risultati positivi anche per le lauree triennali. I pre-iscritti – seppur non confrontabili con quelli dell’anno scorso per l’introduzione del numero programmato e sostenibile per tutti gli indirizzi di studio di UniBg – sono in linea con lo scorso anno. Quest’anno (dati sempre riferiti al 17 agosto) tra studenti pre-iscritti che in giugno e luglio hanno sostenuto il Tolc, la prova on line che consente di accedere al corso, e studenti iscritti al Tolc di fine agosto e inizio settembre è stata raggiunta la cifra di 3.208 studenti, mentre lo scorso anno erano 3.246.

Avanti così, a iscrizioni chiuse i corsi di laurea triennali raggiungeranno la soglia dei numeri programmati e gli iscritti alle magistrali saranno incrementati.