Un’impennata di quarantene 6.396 i bergamaschi «isolati»

È come se la zona rossa, metaforicamente, fosse scattata per un paio di paesini della provincia. Perché per 6.396 bergamaschi vale già la massima restrizione, quella dell’isolamento obbligatorio o fiduciario: a spanne, è l’equivalente della popolazione di due comuni medi del territorio orobico.

L’ultimo aggiornamento di Ats, con dati riferiti alle ore 17 del 17 febbraio, evidenzia un balzo significativo che è la diretta conseguenza della maggior circolazione del virus e di un tracciamento più ampio, che scava in profondità nei «contatti» soprattutto se di mezzo c’è una variante. Nello specifico, a mercoledì risultavano in isolamento obbligatorio perché positivi (la famosa categoria degli «attualmente positivi», le persone con l’infezione in corso) 2.156 cittadini, mentre altri 4.240 erano in isolamento fiduciario in quanto «contatti» di persone positive. La somma, appunto 6.396, vede un incremento del 45% rispetto alle 4.418 persone in isolamento alla data del 10 febbraio, cioè nel giro di una settimana; nel giro di dieci giorni, invece, l’incremento è stato del 65%, perché al 7 febbraio si contavano 3.881 bergamaschi in isolamento.