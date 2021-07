Uomo scomparso a San Giovanni Bianco, ricerche anche coi droni: ancora nessuna traccia

Non si trova Vincenzo Giuseppe Giglia, passate al setaccio pure alcune vecchie miniere.

Proseguono anche nella mattinata di martedì 6 luglio a San Giovanni Bianco le ricerche di Vincenzo Giuseppe Giglia, l’uomo di cui si sono perse le tracce domenica 27 giugno . Ieri i vigili del fuoco sono arrivati dal distaccamento di Zogno e da Bergamo con un posto avanzato di comando. Sono arrivate anche le Unità cinofile e quelle specializzate per la ricerca con i droni (il cosiddetto nucleo Sapr) e del personale specializzato Speleo alpino fluviale. Parte del personale proviene anche da altri comandi della regione. Purtroppo, però, nonostante il consistente impiego di forze, dell’uomo, che a fine mese compirà 67 anni, ancora nessuna traccia. I soccorritori hanno proseguito con la bonifica del territorio attorno alla baita dove Giglia risiedeva da qualche mese: in particolare hanno passato al setaccio le zone non ancora battute e verificato anfratti e cavità di vecchie miniere.