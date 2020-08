Uptown, la web radio di Città Alta Per una speranza in più basta la parola

«Talvolta - scrive Christian Bobin - ascolto le voci senza lasciarmi distrarre dalle parole che contengono. In quei momenti sono le anime che sento. Ciascuna ha una vibrazione che le è propria». Come il timbro squillante di Daniele, o quello più profondo di Kostyantin e Sauro, e altri toni ancora diversi come quelli di Francesco e Jacopo, accompagnati da sorrisi, che ascoltandoli o leggendone i segni - senza vederli in viso - si intuiscono appena, come luci accese dietro le parole.