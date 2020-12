V-day ad Alzano: «Non dimenticheremo mai il 23 febbraio, ma oggi è l’alba»

Mentre il messaggero se n’è già andato, degradato in qualche ora, e il messaggio ha cominciato a «chiamare» la prima risposta immunitaria a Sars-Covid2 che arriverà nell’arco di 7/8 giorni, uno a uno se ne vanno dal chiostro del «Pesenti-Fenaroli» i primi 50 donne e uomini del contingente-simbolo, i primi vaccinati, chiamati a a condividere con il resto d’Europa il V-Day, ad Alzano, il luogo diventato simbolo della pandemia in Occidente per come il contagio ha picchiato duro, per l’infinita lista di persone che non ci sono più, per quelle campane a morto che tra marzo e aprile a un certo punto hanno smesso di suonare, non perché di morti non ce ne fossero più, ma perché erano troppi.

Sembra un secolo fa, un’altra epoca, sembrano passati decenni, ma sono trascorsi solo 10 mesi: domenica 27 dicembre poco prima delle 11,30 le 10 fialette erano a destinazione: Alzano, il «frigo» estratto dall’automedica di Areu al vento artico che stanotte ha portato la neve. Non ci sono curiosi in strada, la città è deserta, il sindaco Camillo Bertocchi dice che non l’ha chiamato nessuno dei suoi concittadini per «commentare» la domenica, storica. Troppo presto, ancora presto per lasciarsi alle spalle tutto quel dolore, e festeggiare . Ma all’ospedale fila bene la speranza, fila che sembra persino di poter dimenticare che qui il 23 febbraio è scoppiato l’inferno. Medici, infermieri, personale, rappresentanti degli ordini medico-sanitari sono nel novero dei 50 e arrivano spediti, decisamente tranquilli: essendo professionisti del campo, dubbi non ne hanno nemmeno uno. Il tempo di sedersi, firmare il consenso informato, tirar su la manica, offrire il deltoite alla puntura di Comirnaty e soluzione fisiologica, ed è tutto finito. Per ognuno di loro già fissato l’appuntamento per la seconda dose del vaccino Pfizer-Biontech, tra non meno di 21 giorni, per completare questa vaccinazione che è il trionfo della scienza e tutti loro lo sanno, bene. Anzi, non un trionfo: «Un miracolo della scienza» conferma il primo del contingente, lo scienziato Giuseppe Remuzzi. Che è abitualmente uno scienziato «freddo», sul pezzo, pochi fronzoli: ma stavolta è commosso, e lo dice.